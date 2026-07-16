Хакер, тёзку которого задержали в Армении, уже отбывает наказание в России

Как сообщает Baza, тёзка россиянина уже осуждён в России по другому делу. В 2024 году Александр Геннадьевич Ермаков был признан виновным в содействии созданию вредоносного ПО, в том числе проекта Sugar Ransomware («ШугарЛокер»), и получил запрет на выезд и переезд за границу на два года.