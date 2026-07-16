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Хакер, тёзку которого задержали в Армении, уже отбывает наказание в России

Задержанный по ориентировке Интерпола и запросу американских правоохранителей в аэропорту Еревана житель Омска Александр Ермаков не имеет никакого отношения к преступлению. Россиянин прилетел в Армению с супругой на отдых, но из-за совпадения имени его приняли за хакера, разыскиваемого в США за кибератаку на австралийскую Medibank Private.

Источник: Life.ru

Как сообщает Baza, тёзка россиянина уже осуждён в России по другому делу. В 2024 году Александр Геннадьевич Ермаков был признан виновным в содействии созданию вредоносного ПО, в том числе проекта Sugar Ransomware («ШугарЛокер»), и получил запрет на выезд и переезд за границу на два года.

Сообщалось, что разыскиваемый в США хакер похитил данные около 9,7 миллиона человек и попал под персональные санкции ряда стран. Семья задержанного россиянина утверждает, что он не работает в IT, не владеет английским и имеет другое отчество. Мужчина окончил юридический вуз и долгие годы трудился в системе ФСИН.

Адвокаты мужчины Михаил Мушаилов и Раджави Дилан пока не дают комментариев. Россиянин находится в изоляторе уже около двух недель, родственники добиваются его освобождения, заявляя о недоразумении.

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