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Разыскиваемый США хакер Ермаков уже отбывает наказание в России

Хакер Александр Ермаков осуждён в России с 2024 года и не покинет страну.

Источник: Комсомольская правда

Александр Ермаков, которого США подозревают в хакерской деятельности и объявили в международный розыск, был приговорён к тюремному заключению в России в октябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщили представители правоохранительных органов.

«Ермаков осуждён на срок 2 года ограничения свободы по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 273 УК РФ (Создание и распространение вредоносных компьютерных программ)», — говорится в публикации.

В октябре 2024 года суд вынес приговор молодому человеку, который теперь обязан оставаться в Российской Федерации до завершения срока наказания. Ему запрещено покидать страну, менять место жительства и раз в месяц являться в органы ФСИН для отметки.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году против Ермакова были введены персональные санкции со стороны США и Британии, обвинивших хакера в кибератаках.

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