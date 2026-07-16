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Женщину ранило при взрыве снаряда в Льговском районе Курской области

В Льговском районе Курской области 77-летняя женщина подняла в поле снаряд, он взорвался у нее в руках, и пенсионерка получила ранения. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Льговском районе Курской области 77-летняя женщина подняла в поле снаряд, он взорвался у нее в руках, и пенсионерка получила ранения. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

— У 77-летней женщины травматическая ампутация пальцев на левой руке, рваные раны. Ей оказали первую медицинскую помощь, доставили ее в Курск. Желаю самого скорейшего выздоровления! — отметил глава области.

В связи со случившимся Хинштейн попросил жителей Курской области не приближаться к подозрительным предметам в случае их обнаружения и не брать в руки, передает его канал в мессенджере МАКС.

3 июля автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине, в результате чего был ранен руководитель района Владимир Ковальчук. За рулем машины находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин — у него диагностировали непроникающее ранение живота и повреждение бедра осколками.

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