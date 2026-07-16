Бывшего совладельца и экс-президента Fesco объявили в международный розыск

Бывший совладелец транспортной группы Fesco Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелев объявлены в международный розыск по делу о хищениях и растрате в особо крупном размере. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.