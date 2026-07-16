Бывшего совладельца и экс-президента Fesco объявили в международный розыск

Бывший совладелец транспортной группы Fesco Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелев объявлены в международный розыск по делу о хищениях и растрате в особо крупном размере. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
— Обвиняемые Коростелев и Рабинович объявлены в международный розыск. Срок их содержания под стражей будет исчисляться с момента их задержания или экстрадиции на территорию РФ, — приводит сообщение правоохранителей агентство.
В марте Московский городской суд утвердил решение нижестоящей инстанции об аресте экс-главы совета директоров Fesco Андрея Северилова по делу о хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта.
Подозреваемого задержали в столице 12 февраля. Помимо Северилова, под следствием оказался вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Силовики не смогли задержать Аркадия Коростелева, он скрылся за границей. Позднее защита Северилова попросила суд отпустить их клиента из СИЗО под залог.