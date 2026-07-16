Уссурийская таможня пресекла вывоз старинных японских монет

Пассажир объяснил таможенникам, что купил эти монеты для себя как сувениры в музее Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей. Товары у мужчины изъяли. Возбуждено два административных дела по статьям о недекларировании товара (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и статье о несоблюдении установленных запретов на вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).