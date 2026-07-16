Четырем детям стало плохо в метро Петербурга, их увезли в реанимацию

20 ноября 2025 года дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, напоминающий бытовой газ, а позднее им стало плохо. Одной девочке в классе стало плохо, и она упала в обморок. Кроме того, состояние еще одного подростка резко ухудшилось уже в момент, когда он направлялся домой.