Четырем детям стало плохо в метро Петербурга, их увезли в реанимацию

Четыре ребенка возрастом от девяти до 14 лет в четверг, 16 июля, подошли к сотрудникам метро на станции «Пионерская» метрополитена Санкт-Петербурга и сказали, что плохо себя чувствуют. Им сразу же вызвали скорую помощь и увезли в реанимацию.
— По предварительной информации, детям от 9 до 14 лет, у всех — признаки интоксикации. Ребята подошли к сотрудникам метро на станции «Пионерская» и сказали, что плохо себя чувствуют. Им сразу же вызвали скорую. Другие пассажиры в том же вагоне не пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняются, — передает Telegram-канал 112.
20 ноября 2025 года дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, напоминающий бытовой газ, а позднее им стало плохо. Одной девочке в классе стало плохо, и она упала в обморок. Кроме того, состояние еще одного подростка резко ухудшилось уже в момент, когда он направлялся домой.