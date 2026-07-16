Как отличить настоящий госпаблик от фейка: инструкция ЦУР для волгоградцев

Социальные сети на стали связующим звеном между жителями Волгоградской области и властью. Через официальные страницы можно узнать новости, уточнить работу госучреждений и даже пожаловаться на коммунальные проблемы. Но чем популярнее такой формат, тем больше мошенников пытаются нажиться на доверии — создают фейковые аккаунты, собирают персональные данные и распространяют ложную информацию.