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Инспекторы нацпарка «Виштынецкий» нашли заблудившихся грибников и выписали им штраф

После безуспешных поисков полицейские позвали на помощь госинспекторов.

В четверг, 16 июля, госинспекторы национального парка «Виштынецкий» помогли полицейским отыскать заблудившихся в лесу грибников. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«В 12 часов поступил звонок на единый номер экстренных служб от компании из трех человек, отправившейся в Виштынецкий национальный парк за лисичками. После безуспешных поисков полицейские позвали на помощь госинспекторов, которые приступили к поисками в 14:30 и нашли людей всего за полчаса. При этом радость от освобождения из лесного плена была омрачена административным протоколом за съезд с автодороги: грибники заехали на автомобиле прямо в лес», — рассказали в нацпарке.