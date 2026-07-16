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В Польше украинца обвинили в преступлениях на почве ненависти

В деле молодого человека — 47 преступных эпизодов, сообщили в ABW.

Источник: Аргументы и факты

Власти Польши предъявили 18-летнему украинцу обвинения в преступлениях на почве ненависти, в том числе в осквернении памятников жертвам украинских националистов и подготовка диверсии с БПЛА, пишет Reuters со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности (ABW).

По данным ведомства, всего в деле молодого человека — 47 преступных эпизодов, которые произошли менее чем за год — с ноября 2024 года по август 2025 года. ABW полагает, что все преступления обвиняемый совершил с целью разжигания этнической напряженности между Польшей и Украиной.

Сообщается, что обвинительное заключение передали в районный суд Вроцлава, украинцу грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее депутат от польской партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил, что в польском городе Бытов произошло нападение, в ходе которого трое граждан Украины жестоко избили двух человек, один из которых скончался в больнице.

Напомним, отношения Украины и Польши обострились после того, как глава киевского режима назвал подразделение ВСУ в честь нацистов.

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