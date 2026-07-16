DPA: Три человека погибли при падении со смотровой башни в Германии

В Германии три человека разбились в результате падения со смотровой башни в горах Гарц. Обстоятельства случившегося в данный момент неизвестны. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило местное агентство DPA.
Трагедия произошла в нижнесаксонском Альтенау. Высота башни составляет примерно 65 метров. С нее открывается вид на живописный пейзаж Гарца, передает ТАСС.
11 июля СМИ сообщили, что один рабочий погиб и еще один пострадал в результате падения строительного лифта на Большой Очаковской улице на западе Москвы. Подъемник рухнул с высоты 4−5-го этажей, в тот момент в кабине находились двое монтеров. По словам очевидцев, лифт запустили в эксплуатацию впервые. Причиной его падения могла стать ошибка при сборке объекта.