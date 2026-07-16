В ДНР от атак ВСУ погибли двое, 11 ранены, среди них грудной ребёнок

В Волновахском муниципальном округе, на участке между сёлами Зачатовка и Ровнополь, в результате атаки на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мальчик 2026 года рождения. В Никитовском районе Горловки при обстреле промышленного предприятия тяжёлые ранения получил мужчина 1987 года рождения, а также пострадал мужчина 1990 года рождения. Кроме того, на этом же объекте ранены сотрудники бригады скорой медицинской помощи — мужчины 1967, 1971 и 1977 годов рождения.