Пятеро детей были экстренно госпитализированы с судорогами в Санкт-Петербурге

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что сотрудники станции организовали вызов скорой медицинской помощи после самостоятельного обращения несовершеннолетних, которые пожаловались на ухудшение самочувствия. Пострадавшие — дети в возрасте от девяти до четырнадцати лет, в момент инцидента они следовали без сопровождения взрослых. Другие пассажиры, находившиеся в вагоне, недомогания не испытывали.