В Бразилии медсестра пыталась похитить новорождённого из роддома

Подозреваемая попала под следствие после инцидента 6 июля. В день, когда у неё не было рабочей смены, Роша появилась в больнице в медицинской форме и забрала младенца у родственницы роженицы. Женщина заявила, что должна отнести ребёнка на процедуры.
Родственница вскоре обратила внимание на то, что сотрудница вернулась с крупной сумкой, но уже без младенца. Она проследила за Рошей и обнаружила ребёнка внутри сумки, когда та пыталась переодеться в туалете. Малыша после этого передали матери.
В доме подозреваемой нашли комнату, подготовленную для младенца, включая кроватку и пеленальный столик. Мужчина, состоявший с Рошей в отношениях, рассказал, что не сомневался в её беременности и вместе с ней готовился к появлению ребёнка. Защита заявила о возможных психических нарушениях у женщины, однако экспертиза не выявила у неё признаков шизофрении.
А ранее в немецком Люденшайде неизвестная, представившись медсестрой, вынесла ребёнка из больницы. Позже младенца обнаружили на парковке. Правоохранители описывают её как женщину 25−30 лет со светлыми волосами. Ребёнку на тот момент было всего семь дней. Его забрали из отделения для новорождённых без ведома персонала. Полиция продолжает поиски подозреваемой и выясняет обстоятельства произошедшего.
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