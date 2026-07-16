В Бразилии медсестра пыталась похитить новорождённого из роддома

В доме подозреваемой нашли комнату, подготовленную для младенца, включая кроватку и пеленальный столик. Мужчина, состоявший с Рошей в отношениях, рассказал, что не сомневался в её беременности и вместе с ней готовился к появлению ребёнка. Защита заявила о возможных психических нарушениях у женщины, однако экспертиза не выявила у неё признаков шизофрении.