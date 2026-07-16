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В Бразилии медсестра пыталась похитить новорождённого из роддома

В бразильском родильном доме расследуют попытку похищения новорождённого, в которой подозревают сотрудницу учреждения. Как пишет People, 35-летняя медсестра намеревалась забрать ребёнка и представить его как собственного.

Источник: Life.ru

Подозреваемая попала под следствие после инцидента 6 июля. В день, когда у неё не было рабочей смены, Роша появилась в больнице в медицинской форме и забрала младенца у родственницы роженицы. Женщина заявила, что должна отнести ребёнка на процедуры.

Родственница вскоре обратила внимание на то, что сотрудница вернулась с крупной сумкой, но уже без младенца. Она проследила за Рошей и обнаружила ребёнка внутри сумки, когда та пыталась переодеться в туалете. Малыша после этого передали матери.

В доме подозреваемой нашли комнату, подготовленную для младенца, включая кроватку и пеленальный столик. Мужчина, состоявший с Рошей в отношениях, рассказал, что не сомневался в её беременности и вместе с ней готовился к появлению ребёнка. Защита заявила о возможных психических нарушениях у женщины, однако экспертиза не выявила у неё признаков шизофрении.

А ранее в немецком Люденшайде неизвестная, представившись медсестрой, вынесла ребёнка из больницы. Позже младенца обнаружили на парковке. Правоохранители описывают её как женщину 25−30 лет со светлыми волосами. Ребёнку на тот момент было всего семь дней. Его забрали из отделения для новорождённых без ведома персонала. Полиция продолжает поиски подозреваемой и выясняет обстоятельства произошедшего.

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