Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено

В связи с мерами безопасности движение транспортных средств по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщил канал в мессенджере MAX, специализирующийся на освещении ситуации в районе Крымского моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Объявление о перекрытии движения было опубликовано в 21:43 по московскому времени. До сих пор отбоя режима запрета на движение транспорта не было.
Ранее KP.RU сообщил, что силы ФСБ России сорвали два теракта украинских спецслужб на Крымском мосту. Нацисты намеревались провезти тонну финской взрывчатки, одной из самых мощных в мире, и подорвать её на пролётах моста. К счастью — не удалось.