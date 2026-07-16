Девушка на мопеде серьезно пострадала при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Курской области мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, происшествие случилось в деревне Рыжевка, расположенной в Рыльском районе. В момент прилета вражеского БПЛА пострадавшая управляла мопедом.
«У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра. Скорая доставляет ее в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в мессенджере «Макс».
Руководитель области также подчеркнул, что медицинские работники приложат все возможные усилия для максимально быстрого восстановления здоровья раненой.
Ранее сообщалось, что жительница Курской области пострадала в результате взрыва снаряда, найденного в поле.