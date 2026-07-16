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Девушка на мопеде серьезно пострадала при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Курской области мирная жительница получила осколочные ранения при атаке дрона ВСУ: пострадавшую оперативно доставили в областную больницу для оказания помощи.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, происшествие случилось в деревне Рыжевка, расположенной в Рыльском районе. В момент прилета вражеского БПЛА пострадавшая управляла мопедом.

«У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра. Скорая доставляет ее в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Руководитель области также подчеркнул, что медицинские работники приложат все возможные усилия для максимально быстрого восстановления здоровья раненой.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области пострадала в результате взрыва снаряда, найденного в поле.

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