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Стали известны подробности инцидента с юнармейцами в метро Петербурга

Детям стало плохо в метро Петербурга после возвращения с этапа игры «Казачий сполох». В «Юнармии» предположили, что причиной могло стать волнение.

Источник: Аргументы и факты

Дети, которым стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, состоят в движении «Юнармия». Подробности произошедшего сообщил 78.ru начальник штаба регионального отделения организации Александр Ананьев.

По его словам, в этот день ребята возвращались с регионального этапа игры «Казачий сполох», проходившего на хуторе Приморский. До метро детей доставили на экскурсионном автобусе. После того как они спустились в подземку, их самочувствие ухудшилось.

Ананьев предположил, что дети могли переволноваться. Он отметил, что участники были обеспечены водой, находились в головных уборах и не выполняли физических нагрузок под открытым солнцем. Представитель «Юнармии» после сообщения об инциденте отправился в больницу.

Ранее сообщалось, что четырем детям от девяти до 14 лет стало плохо на станции «Пионерская». Их доставили в реанимацию с признаками интоксикации. Причины произошедшего устанавливаются.