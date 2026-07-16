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В Курской области БПЛА ВСУ ранил 26-летнюю девушку на мопеде

Жительница Курской области пострадала в результате атаки украинского беспилотника в деревне Рыжевка. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Сегодня в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра. Скорая доставляет её в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в результате обстрела посёлка Красная Яруга Белгородской области погибла мирная жительница. Снаряд попал в частный дом. Женщина, находившаяся там, погибла. Её муж получил ранение в ногу. Три дома повреждены. Также пострадали газовая труба и линия электропередачи. В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 мирных жителей, двое погибли. В Волновахском районе, между селами Зачатовка и Ровнополь, при обстреле легкового автомобиля мальчик 2026 года получил ранения средней тяжести.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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