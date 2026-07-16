В «Эксмо» считают показания главы Popcorn Books попыткой смягчить приговор

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Протопопов в ходе следствия по делу дал показания на Капьева, в частности, заявил, что глава «Эксмо» организовал скрытую продажу запрещенных книг, чтобы выполнить план по продажам. В апреле 2026 года Капьев был задержан и допрошен как свидетель, после чего отпущен. Самому Протопопову вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).