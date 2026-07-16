В «Эксмо» считают показания главы Popcorn Books попыткой смягчить приговор

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Издательство «Эксмо» считает показания руководителя Popcorn Books и «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова (внесен в РФ в перечень экстремистов), обвиняемого в распространении экстремистской литературы, которые он дал на директора издательства Евгения Капьева, попыткой добиться смягчения приговора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Эксмо».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Протопопов в ходе следствия по делу дал показания на Капьева, в частности, заявил, что глава «Эксмо» организовал скрытую продажу запрещенных книг, чтобы выполнить план по продажам. В апреле 2026 года Капьев был задержан и допрошен как свидетель, после чего отпущен. Самому Протопопову вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
В настоящее время процесс по делу Протопопова идет в Замоскворецком суде Москвы. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Ранее тот же суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника склада издательства Popcorn Books Артема Вахляева (внесен в РФ в перечень экстремистов).
Ранее по этому же делу был осужден бывший директор по продажам издательства «Индивидуум принт» Павел Иванов (внесен в РФ в перечень экстремистов). Он заключил сделку со следствием, дал показания на других фигурантов дела и был приговорен к четырем годам колонии условно.
По версии следствия, Иванов привлек Протопопова и Вахляева, а также иных неустановленных лиц к продаже книг с ЛГБТ-идеологией (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) посредством оптовой и розничной продажи.