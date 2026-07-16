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Женщина пострадала при атаке дрона в Курской области

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области при атаке дрона пострадала местная жительница. 26-летнюю девушку госпитализировали.

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области при атаке дрона пострадала местная жительница. 26-летнюю девушку госпитализировали.

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, дрон атаковал мопед, на котором ехала девушка. Врачи зафиксировали у нее осколочные ранения груди, живота и бедра.

«Скорая доставляет ее в Курскую областную больницу. Наши врачи приложат максимум, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги», — добавил глава региона.

Ранее Александр Хинштейн сообщал о еще одной пострадавшей. По словам губернатора, 77-летняя жительница Льговского района подняла снаряд, который взорвался у нее в руках. Женщина осталась без пальцев на левой руке.

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