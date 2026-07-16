Экс-партнер Тимура Иванова Бородин признал вину в получении взяток

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с «ОлимпСитиСтроем» на строительство огромного количества военных объектов. За это Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.