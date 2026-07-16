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В Бразилии медсестра в сумке попыталась вынести чужого ребенка из роддома

В Бразилии медсестру заподозрили в попытке похищения младенца.

Источник: Аргументы и факты

В Бразилии медсестру заподозрили в попытке похищения младенца из роддома, пишет Mirror.

Согласно данным издания, медсестра находилась на больничном. Однако все равно решила придти в роддом.

Как рассказала тетя младенца Даниэла Беатрис, медсестра подошла к матери ребенка и заявила, что ему необходимо сдать анализ. Впоследствии медработница вместе с ребенком вошла в одно из помещений роддома. По словам Даниэлы Беатрис, там женщина сняла свою форму, а затем попыталась уйти, спрятав младенца в сумке.

Впоследствии подозреваемую задержали. Как отмечается, полицейские обнаружили у нее дома комнату, подготовленную для ребенка. В ней были подгузники, детская одежда, кроватка и ванночка.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали 25-летнего мужчину по подозрению в похищении 5-летней девочки и нанесении ей тяжких телесных повреждений.