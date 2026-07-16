В Бразилии медсестра в сумке попыталась вынести чужого ребенка из роддома

Как рассказала тетя младенца Даниэла Беатрис, медсестра подошла к матери ребенка и заявила, что ему необходимо сдать анализ. Впоследствии медработница вместе с ребенком вошла в одно из помещений роддома. По словам Даниэлы Беатрис, там женщина сняла свою форму, а затем попыталась уйти, спрятав младенца в сумке.