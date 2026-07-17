Венесуэла благодарна за помощь специалистов Роспотребнадзора после землетрясения

КАРАКАС, 17 июля. /ТАСС/. Венесуэла благодарна за помощь группы специалистов Роспотребнадзора, оказанную после произошедшего 24 июня разрушительного землетрясения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила Луисана Мело — президент Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля.
«Мы благодарны за поддержку со стороны прибывшей группы российских специалистов, за гуманитарную помощь и высокотехнологичные мобильные лаборатории, переданные в условиях трагедии, вызванной разрушительным землетрясением», — сказала Мело. Она сообщила, что специалисты из России в кратчайшие сроки обучили коллег из боливарианской республики использовать предоставленное оборудование.
Мело отметила, что «знания специалистов российского агентства [Роспотребнадзора], их опыт в области биологического мониторинга позволяют укрепить наши собственные знания, предоставляют возможность получить советы и разработать стратегию для решения возникающих проблем». Она сообщила, что группа Роспотребнадзора направится в наиболее пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра и обменяется опытом по преодолению опасности осложнения эпидемиологической ситуации.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня вечером, с разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. По данным на 15 июля, погибли 4 829 человек, 16 740 получили ранения, 17 907 человек лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. 20 857 человек размещены в 106 временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6 462 человека. После землетрясения произошло 1 284 афтершока.