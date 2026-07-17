Россиянина осудили на 28 лет за участие в боевых действиях против РФ на Украине

«В 2023 году Савостин*, находясь на территории Украины, прошёл обучение и приобрёл соответствующие знания, практические умения и навыки по вождению бронетранспортёра. Будучи участником “РДК”**, он получил огнестрельное оружие, боеприпасы, снаряжение и амуницию, после чего принял участие в ротационных мероприятиях на территории ДНР и Харьковской области Украины, доставляя на транспортных средствах личный состав, вооружение, боеприпасы, снаряжение и амуницию на линию боевого соприкосновения», — говорится в заявлении.