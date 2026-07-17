Бывший партнёр Иванова признал вину по делу о взятках на 1,3 млрд рублей

По данным прокуратуры, с 24 мая 2018 года по 31 декабря 2021 года сумма взяток составила 1 млрд 208 млн 55 тыс. 835 рублей 60 копеек. Ещё 152 млн рублей Фомин, как считает следствие, передал Иванову и Бородину в 2022 году. Уголовное дело против Иванова и Фомина тот же суд рассматривает в закрытом режиме. Бывший замминистра обороны вину не признаёт. Следующее заседание назначили на 31 июля.