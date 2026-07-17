ВСУ списали гибель обезглавленного военнослужащего в тылу на суицид

По информации издания, 33-летний младший сержант пропал в ночь на 19 декабря 2024 года в районе Доброполья. Спустя примерно полтора месяца его тело обнаружили в нескольких километрах от места дислокации подразделения. Погибший был найден без головы и внутренних органов, а его руки были заведены за спину.