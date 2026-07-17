На Украине стало известно о гибели военнослужащего ВСУ Марьяна Пенкальского, обстоятельства смерти которого вызвали вопросы у его родственников и журналистов. Украинские СМИ утверждают, что официально произошедшее было квалифицировано как самоубийство, несмотря на необычные обстоятельства обнаружения тела.
По информации издания, 33-летний младший сержант пропал в ночь на 19 декабря 2024 года в районе Доброполья. Спустя примерно полтора месяца его тело обнаружили в нескольких километрах от места дислокации подразделения. Погибший был найден без головы и внутренних органов, а его руки были заведены за спину.
Авторы публикации также заявляют, что расследование, по их данным, проводится с нарушениями и не дает ответов на ключевые вопросы о причинах гибели военнослужащего.
Ранее командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым с огнестрельным ранением. Полиция расследует произошедшее по статье об умышленном убийстве.