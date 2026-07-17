СК затребовал доклад по делу о смерти ребенка в перинатальном центре Брянска

Следственное управление СК по Брянской области ходатайствует о передаче ему уголовного дела о гибели младенца во время родов в перинатальном центре Брянска. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил Следственный комитет России.
В соцсетях распространяется информация о гибели ребенка в начале июня. По словам женщины, представляющейся бабушкой погибшего, ее дочь опасалась за состояние плода и просила сделать кесарево сечение, но врачи ответили, что она родит сама. Ребенок родился мертвым. В медицинских документах, по утверждению женщины, имеются противоречия.
— По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело, — говорится в сообщении СК.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад об обстоятельствах произошедшего и принятых решениях. В ведомстве отметили, что ходатайствуют об изъятии дела у полиции для дальнейшего расследования.
Ранее 28-летняя женщина умерла во время родов вместе со своим младенцем в роддоме Ленинского района Иркутска.