СК затребовал доклад по делу о смерти ребенка в перинатальном центре Брянска

В соцсетях распространяется информация о гибели ребенка в начале июня. По словам женщины, представляющейся бабушкой погибшего, ее дочь опасалась за состояние плода и просила сделать кесарево сечение, но врачи ответили, что она родит сама. Ребенок родился мертвым. В медицинских документах, по утверждению женщины, имеются противоречия.