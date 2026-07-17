В немецком городе из ботсада украли редкий цветок-гигант

В немецком городе Гёттинген произошла необычная кража. Неизвестные похитили из местного ботанического сада редкий экземпляр титанового аронника, сообщает Spiegel.
Растение находилось на стадии активного роста. Клубень уже сформировался до состояния, позволяющего ожидать скорого цветения. По предварительным оценкам, материальный ущерб от происшествия составил несколько сотен евро.
Полиция начала розыскные мероприятия. Правоохранители обратились к местным жителям и туристам с призывом сообщать любые сведения, которые могут пролить свет на обстоятельства хищения или помочь установить личности злоумышленников.
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