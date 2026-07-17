18‑летние пособники телефонных мошенников задержаны в Приморье

По данным ведомства, к операции подключились сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационных технологий краевого УМВД, коллеги из регионального УФСБ и бойцы Росгвардии. Следствие установило, что с ноября 2025 года по май 2026 года задержанные рассылали людям фишинговые сообщения. В них говорилось, что к личному кабинету на «Госуслугах» кто‑то пытается получить доступ, и предлагалось срочно перезвонить по указанному номеру.