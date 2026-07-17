18‑летние пособники телефонных мошенников задержаны в Приморье

В Приморье полиция задержала двух 18‑летних местных жителей, которые помогали телефонным мошенникам похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги». За несколько месяцев злоумышленники получили доступ к 250 учётным записям, сообщила пресс‑служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, к операции подключились сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационных технологий краевого УМВД, коллеги из регионального УФСБ и бойцы Росгвардии. Следствие установило, что с ноября 2025 года по май 2026 года задержанные рассылали людям фишинговые сообщения. В них говорилось, что к личному кабинету на «Госуслугах» кто‑то пытается получить доступ, и предлагалось срочно перезвонить по указанному номеру.
На самом деле номера принадлежали мошенникам. После звонка жертвы злоумышленники обманным путём получали логин, пароль и код подтверждения, которые позволяли войти в чужой аккаунт на госпортале.
При обысках в квартирах подозреваемых полицейские нашли и изъяли вещи и документы, которые могут стать доказательствами в уголовном деле.
В отношении задержанных возбудили дело по частям 1 и 2 статьи 274.5 УК РФ — «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети “Интернет” для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».
За такое преступление закон предусматривает до трёх лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все эпизоды противоправной деятельности фигурантов. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.