Беспилотная опасность объявлена в Московской области

Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка беспилотников и работы средств противовоздушной обороны.