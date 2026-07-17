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Беспилотная опасность объявлена в Московской области

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в РСЧС региона.

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в РСЧС региона.

Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка беспилотников и работы средств противовоздушной обороны.

— Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону «112», — говорится в сообщении.

Накануне движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы ограничили из-за атаки вражеских дронов. Губернатор Михаил Евраев призвал жителей временно воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать другой маршрут.

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