Учитель изнасиловал школьницу на уроке и свою годовалую дочь

Выяснилось, что мужчина, выдавая себя в интернете за подростка, склонял детей к отправке откровенных фотографий. Кроме того, он совершил акт сексуального насилия в отношении своей 16-летней ученицы прямо во время урока, используя при этом дистанционно управляемое устройство.