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Учитель изнасиловал школьницу на уроке и свою годовалую дочь

Школьный учитель выдавал себя в интернете за подростка и склонял детей к отправке откровенных фото.

Источник: Аргументы и факты

В немецком Кельне состоялся суд над педагогом, обвиняемым в ряде сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщает Köln.t-online.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли значительное количество материалов, свидетельствующих о сексуальном насилии над малолетними.

Выяснилось, что мужчина, выдавая себя в интернете за подростка, склонял детей к отправке откровенных фотографий. Кроме того, он совершил акт сексуального насилия в отношении своей 16-летней ученицы прямо во время урока, используя при этом дистанционно управляемое устройство.

Также он совершил преступление против собственной дочери, когда ей было всего 11 месяцев. Мужчина подверг её сексуальному насилию и зафиксировал это на видео.

Первоначально суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет заключения, однако дело было передано на повторное рассмотрение из-за неверной квалификации некоторых эпизодов. В результате пересмотра дела суд вынес окончательный приговор — пять лет и три месяца лишения свободы.

Ранее в Индии задержали 43-летнего адвоката, надругавшегося над 13-летней подзащитной, дело которой он вёл.