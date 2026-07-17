Три человека погибли на башне в немецких горах, окутанных легендами о ведьмах

Башня Харцтурм считается самой высокой смотровой конструкцией из дерева и стали в стране. Её высота достигает 65 метров. Строительство объекта обошлось примерно в €10 млн. Внутри комплекса обустроены две смотровые площадки. На отметке 45 метров расположена зона со стеклянным полом. Посетители могут подниматься по лестнице или на лифте. Спуск также доступен по специальной горке длиной 110 метров. Строительство стартовало в мае 2021 года и неоднократно переносилось. Официальное открытие состоялось 1 ноября 2024 года.