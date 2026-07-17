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В США назвали причину крушения вертолета в реке Гудзон

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) установил вероятную причину крушения экскурсионного вертолета Bell 206L-4, которое произошло в апреле 2025 года в Нью-Йорке.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) установил вероятную причину крушения экскурсионного вертолета Bell 206L-4, которое произошло в апреле 2025 года в Нью-Йорке. Как сообщает агентство Reuters, следователи обнаружили следы столкновения воздушного судна с птицами.

Трагедия разыгралась в небе над рекой Гудзон. Вертолет перевернулся и рухнул в воду. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Машина совершала восьмой по счету экскурсионный вылет за день. Маршрут проходил от статуи Свободы в сторону моста Джорджа Вашингтона, после чего борт должен был развернуться на юг и продолжить полет вдоль реки.

По словам очевидцев, непосредственно перед падением они слышали исходившие от вертолета грохот и треск. Позже одна из свидетельниц рассказала следователям, что незадолго до аварии видела у маяка Ньюпорт в Джерси-Сити крупную стаю гусей, поднявшуюся в воздух.

Это крушение вновь привлекло внимание к проблеме безопасности вертолетных перевозок над Манхэттеном. Воздушное пространство в районе города традиционно перегружено из-за большого числа туристических фирм и операторов, выполняющих трансферы до местных аэропортов.

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