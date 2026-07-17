В США назвали причину крушения вертолета в реке Гудзон

Трагедия разыгралась в небе над рекой Гудзон. Вертолет перевернулся и рухнул в воду. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Машина совершала восьмой по счету экскурсионный вылет за день. Маршрут проходил от статуи Свободы в сторону моста Джорджа Вашингтона, после чего борт должен был развернуться на юг и продолжить полет вдоль реки.