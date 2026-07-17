Похититель вскрыл сейф монтировкой и спустил 115 тысяч в ресторанах

Сотрудники уголовного розыска Еврейской автономной области совместно с бойцами Росгвардии задержали 37-летнего жителя поселка Смидович. Мужчина подозревается в краже сейфа с денежными средствами и документами из местного магазина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Злоумышленник проник в помещение, взломав оконную решетку. Добычу он унес в заброшенное здание, где спустя несколько дней вскрыл ее при помощи монтировки. Часть содержимого, а именно 115 тысяч рублей, фигурант потратил во время поездки в Хабаровск, посещая рестораны. Вернувшись, пустой сейф мужчина выбросил в лесной массив, а орудия преступления утопил в озере.
В ходе обыска по месту жительства оперативники изъяли оставшиеся 18 700 рублей. Задержанный полностью признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением.
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