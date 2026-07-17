Похититель вскрыл сейф монтировкой и спустил 115 тысяч в ресторанах

Злоумышленник проник в помещение, взломав оконную решетку. Добычу он унес в заброшенное здание, где спустя несколько дней вскрыл ее при помощи монтировки. Часть содержимого, а именно 115 тысяч рублей, фигурант потратил во время поездки в Хабаровск, посещая рестораны. Вернувшись, пустой сейф мужчина выбросил в лесной массив, а орудия преступления утопил в озере.