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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4930 человек

В Венесуэле обновили данные о последствиях разрушительного землетрясения. По состоянию на 16 июля число погибших составило 4930 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Источник: Life.ru

Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям. Без постоянного жилья остаются 17 907 человек. Для временного размещения пострадавших власти организовали 107 лагерей, где сейчас находятся более 21 тысячи человек. Для пострадавших районов организовали поставки продовольствия и воды. В общей сложности населению передали 10 063 тонны продуктов и 26,7 миллиона литров воды. Медицинская помощь была оказана 35 781 человеку.

Повреждения зафиксированы в 856 зданиях, при этом 190 сооружений полностью разрушены. К ликвидации последствий привлекли свыше 30 тысяч сотрудников экстренных служб и более 31 тысячи добровольцев. В спасательной операции также участвуют специалисты из других стран — их число составляет 2278 человек.

Днём ранее число погибших в результате землетрясения в Венесуэле составляло 4829 человек. В ликвидации последствий участвовало около 65 тысяч человек: среди них сотрудники экстренных служб, добровольцы и иностранные спасатели. После главных толчков специалисты зарегистрировали 1284 афтершока.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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