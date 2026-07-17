Хотел запустить дрон над президентом: 18-летнему украинцу светит пожизненное в Польше

Напомним, отношения Польши и Украины резко обострились из-за решения Киева присвоить одному из военных подразделений почётное наименование в честь УПА*, что вызвало резкую реакцию Варшавы. Польские власти, считающие Волынскую резню 1943−1945 годов геноцидом населения, назвали этот шаг неприемлемым и вновь подняли вопрос о сохранении памяти жертв, эксгумациях и исторической ответственности. Спор сопровождался жёсткими заявлениями с обеих сторон и стал одним из самых серьёзных кризисов в польско-украинских отношениях за последнее время.