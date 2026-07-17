Число жертв Эболы в ДР Конго достигло 828 человек

С начала эпидемии в республике выявили 2124 случая заражения. За последние сутки зафиксировали ещё 51 заболевшего и 32 летальных исхода. Смертность среди инфицированных остаётся высокой, приближаясь к 40%. Под наблюдением остаются 725 пациентов, а 389 случаев всё ещё считаются подозрительными. С начала эпидемии выздоровели 390 человек, в том числе 13 за последние сутки. Из 12 693 зарегистрированных контактов под наблюдением находятся 10 195 человек, что составляет 80,3% охвата.