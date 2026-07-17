Пять человек пострадали в аварии на трассе в Зиминском районе

Авария произошла утром 15 июля на 1618-м километре федеральной трассы Р-255 в Зиминском районе. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель «Митсубиши Аутлендер» двигался в сторону Красноярска, выскочил на встречную полосу через сплошную разметку и врезался в «Субару Леворг». Удар получился страшным — пострадали пять человек.
— В «Субару» ехали 31-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. Обеих госпитализировали с различными травмами, причем девочку доставили прямиком в больницу Иркутска. Уже известно, что ребенок находился в салоне с нарушением правил перевозки. Кроме них травмы получили оба водителя и 41-летняя пассажирка «Митсубиши» — всех тоже увезли в медучреждение, — прокомментировали в ведомстве.
Зиминская межрайонная прокуратура поставила проверку на контроль. Отметим, с начала 2026 года в ДТП пострадали 235 несовершеннолетних, семеро погибли. Только за половину летних каникул травмы получили 94 ребенка, и последние две недели сводки ежедневно фиксируют по три-пять таких случаев. Родителей просят всерьез заняться досугом детей: не допускать подростков за руль, учить правилам езды на велосипедах и самокатах, не отпускать на улицу в темноте, а малышей не оставлять без присмотра.