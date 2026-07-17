Пять человек пострадали в аварии на трассе в Зиминском районе

Зиминская межрайонная прокуратура поставила проверку на контроль. Отметим, с начала 2026 года в ДТП пострадали 235 несовершеннолетних, семеро погибли. Только за половину летних каникул травмы получили 94 ребенка, и последние две недели сводки ежедневно фиксируют по три-пять таких случаев. Родителей просят всерьез заняться досугом детей: не допускать подростков за руль, учить правилам езды на велосипедах и самокатах, не отпускать на улицу в темноте, а малышей не оставлять без присмотра.