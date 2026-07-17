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SpaceX в последний момент отменила испытательный запуск Starship

SpaceX отменила 13-й испытательный полет Starship из-за преблемы с двигателями.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX в самый последний момент отложила старт ракеты-носителя с прототипом космического аппарата Starship, запланированный на 16 июля в рамках 13-го испытательного полета. Об этом стало известно из официального аккаунта компании в социальной сети X*.

Ведущий трансляции сообщил подписчикам, что запуск не состоится, при этом старт был остановлен уже на этапе зажигания двигателей.

Основатель компании Илон Маск уточнил, что причиной отмены стали проблемы с запуском некоторых двигателей, что автоматически прервало процедуру старта. По его словам, следующая попытка запуска может быть предпринята через несколько дней.

Ранее сообщалось, что в нейросети Маска выявили опасную утечку.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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