После землетрясения в США сейсмологи заподозрили военный взрыв

Геологическая служба США (USGS) зарегистрировала у побережья Калифорнии подземные толчки магнитудой 3,9. При этом очаг сейсмической активности располагался на нулевой глубине, что указывает на расположение источника непосредственно у поверхности. Такие параметры, как отмечает издание, типичны не для естественных тектонических процессов, а для взрывных воздействий.