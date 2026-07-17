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После землетрясения в США сейсмологи заподозрили военный взрыв

В четверг у побережья американского штата Флорида было зафиксировано необычное сейсмическое событие.

В четверг у побережья американского штата Флорида было зафиксировано необычное сейсмическое событие. По мнению специалистов, его причиной мог стать взрыв в рамках военных испытаний, сообщает Daily Mail со ссылкой на сейсмологов.

Геологическая служба США (USGS) зарегистрировала у побережья Калифорнии подземные толчки магнитудой 3,9. При этом очаг сейсмической активности располагался на нулевой глубине, что указывает на расположение источника непосредственно у поверхности. Такие параметры, как отмечает издание, типичны не для естественных тектонических процессов, а для взрывных воздействий.

Представитель USGS в беседе с газетой подтвердил, что зарегистрированные колебания грунта больше похожи на те, что возникают при искусственном взрыве. Вероятной причиной события, по данным издания, могли стать военные испытания, в частности экспериментальный взрыв, проведенный в акватории.

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