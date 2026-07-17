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Комсомольчанин напал на магазин с ножом, решив, что его обсчитали

В торговом зале мужчина пригрозил продавцу расправой и заставил её достать деньги из кассы.

В Комсомольске-на-Амуре 64-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении на магазин. Решив, что продавец неправильно отсчитала сдачу, он вернулся с кухонным ножом, забрал из кассы пять тысяч рублей и скрылся, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Незадолго до нападения горожанин купил товар и расплатился наличными. Уже дома он пересчитал деньги и пришёл к выводу, что его обсчитали. Нетрезвый покупатель взял нож и отправился выяснять отношения.

В торговом зале мужчина пригрозил продавцу расправой и заставил её достать деньги из кассы. Работница успела нажать тревожную кнопку, после чего к магазину прибыли сотрудники вневедомственной охраны и полиции.

Оперативники задержали подозреваемого, ранее судимого за угрозу убийством. Похищенные пять тысяч рублей он потратить не успел: деньги нашли во время обыска в его квартире и изъяли.

Против комсомольчанина возбудили уголовное дело о разбое. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, на время расследования суд запретил мужчине совершать определённые действия.