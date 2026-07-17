Комсомольчанин напал на магазин с ножом, решив, что его обсчитали

В Комсомольске-на-Амуре 64-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении на магазин. Решив, что продавец неправильно отсчитала сдачу, он вернулся с кухонным ножом, забрал из кассы пять тысяч рублей и скрылся, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.