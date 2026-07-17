Забайкальца обвинили в убийстве двух человек

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Следователи в Забайкалье предъявили обвинение жителю Краснокаменска в убийстве двух мужчин и покушении на убийство третьего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.