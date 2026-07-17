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Забайкальца обвинили в убийстве двух человек

Мужчину также подозревают в попытке убийства третьего.

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Следователи в Забайкалье предъявили обвинение жителю Краснокаменска в убийстве двух мужчин и покушении на убийство третьего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

«Следователем Краснокаменского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Забайкальскому краю местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, покушение на убийство двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, ночью 13 июля в Краснокаменске обвиняемый и трое знакомых выпивали. Мужчины поссорились, после чего злоумышленник нанес каждому из мужчин несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.

Двое потерпевших погибли на месте, третьего удалось спасти врачам.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, суд заключил его под стражу.