Популярного турецкого певца Ялчынташа арестовали по делу о наркотиках

В рамках антинаркотической операции, проведенной турецкой жандармерией в Стамбуле, был задержан известный певец Ильяс Ялчынташ, сообщает газета Yeni Şafak.
В результате широкомасштабного рейда, состоявшегося в четверг, были задержаны в общей сложности 25 человек, среди которых артисты и представители делового сообщества. Все задержанные подверглись проверке на употребление наркотиков путем анализа образцов волос и крови.
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста для четырех фигурантов дела, включая певца Ялчынташа и модель Айше Нур Балджы.
Также среди задержанных находится известная певица Сыла Генчоглу. По ее делу пока не принято окончательного решения, однако прокуратура выдвинула предложение об освобождении артистки под обязательство не покидать место жительства.