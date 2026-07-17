Мельников назвал мотивы вышедшей замуж за пожизненно осужденного Галявиева

«Могут быть различные мотивы, но тут, в первую очередь, нужно отметить, что она человек сама по себе очень рискованный. Может быть, ей не хватает каких-то экстремальных видов спорта. Учитывая её специфику деятельности (сообщается, что она начинающая журналистка), возможно, в своё время она напишет очень интересную статью или даже книжку, связанную с этими событиями», — отметил он.