Мельников назвал мотивы вышедшей замуж за пожизненно осужденного Галявиева

Отбывающий пожизненное наказание за массовый расстрел школьников в Казани Ильназ Галявиев женился на 18-летней Диане К. О возможных мотивах девушки, решившейся заключить брак с преступником, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.
«Могут быть различные мотивы, но тут, в первую очередь, нужно отметить, что она человек сама по себе очень рискованный. Может быть, ей не хватает каких-то экстремальных видов спорта. Учитывая её специфику деятельности (сообщается, что она начинающая журналистка), возможно, в своё время она напишет очень интересную статью или даже книжку, связанную с этими событиями», — отметил он.
По словам правозащитника, нельзя исключать того, что девушка подверглась влиянию со стороны.
«Есть отдельная угроза того, что она могла подвергнуться некоему влиянию со стороны вот этого своего “мужа”. Они общались, может, переписывались, он мог её обмануть. К сожалению, есть отдельная категория людей, достаточно немаленькая, которая испытывает определенную романтику, связанную с некими деструктивными движениями. Поэтому было бы неплохо, если бы девушка сама попробовала разобрать с психологом, для чего она пошла на такой шаг», — добавил он.
Напомним, отбывающий пожизненное наказание Галявиев 11 мая 2021 года ворвался в казанскую гимназию № 175 с дробовиком. Семь школьников и две учительницы погибли, еще 24 человека получили ранения.