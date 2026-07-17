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Якутская гардеробщица отдала аферистам 1,4 млн

За прошедшую неделю жертвой телефонных аферистов стала жительница Нерюнгринского района Якутии, работающая гардеробщицей.

За прошедшую неделю жертвой телефонных аферистов стала жительница Нерюнгринского района Якутии, работающая гардеробщицей. Как сообщает MAX-канал республиканского МВД, мошенникам удалось выманить у женщины в общей сложности 1,4 миллиона рублей.

Схема обмана оказалась многоэтапной. Сначала злоумышленники связались с потерпевшей под видом сотрудников, предлагающих услуги по замене домофона. Под этим предлогом они убедили её сообщить код, полученный в смс-сообщении.

В дальнейшем к процессу подключились лжеспециалисты, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. В течение нескольких дней под различными предлогами они вынудили женщину перевести на их счета личные сбережения.

В общей сложности сумма похищенного составила 1,4 миллиона рублей. Полиция напоминает жителям республики о необходимости сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и ни в коем случае не сообщать им личные данные и коды подтверждения.

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