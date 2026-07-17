Якутская гардеробщица отдала аферистам 1,4 млн

За прошедшую неделю жертвой телефонных аферистов стала жительница Нерюнгринского района Якутии, работающая гардеробщицей. Как сообщает MAX-канал республиканского МВД, мошенникам удалось выманить у женщины в общей сложности 1,4 миллиона рублей.
Схема обмана оказалась многоэтапной. Сначала злоумышленники связались с потерпевшей под видом сотрудников, предлагающих услуги по замене домофона. Под этим предлогом они убедили её сообщить код, полученный в смс-сообщении.
В дальнейшем к процессу подключились лжеспециалисты, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. В течение нескольких дней под различными предлогами они вынудили женщину перевести на их счета личные сбережения.
В общей сложности сумма похищенного составила 1,4 миллиона рублей. Полиция напоминает жителям республики о необходимости сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и ни в коем случае не сообщать им личные данные и коды подтверждения.
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