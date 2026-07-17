В городе Сумы на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Серия взрывов произошла в ночь на 17 июля в городе Сумы, сообщили украинские СМИ.
По данным журналистов, это случилось произошло на фоне воздушной тревоги, объявленной в Сумской области. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля мощные взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове и Одессе. При этом воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.
После информации о серии взрывов в Киеве стало известно, что на левом берегу города вспыхнул масштабный пожар. Позже Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный.