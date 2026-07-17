В Гёттингене из ботанического сада украли редкий цветок титановый аронник

Растение находилось в стадии активного роста. Его клубень уже достиг размера, при котором специалисты могли ожидать скорого цветения. Сотрудники сада оценили материальный ущерб в несколько сотен евро. Другие подробности о состоянии похищенного экземпляра и времени его исчезновения не приводятся.