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Во Владивостоке два человека погибли из-за обрыва канатов на стройке

Во Владивостоке два человека погибли из-за обрыва стальных канатов на стройке.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Два работника погибли, упав с высоты около 66 метров на стройплощадке во Владивостоке из-за обрыва стальных канатов, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

В четверг РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщили, что два работника сорвались с высоты на стройплощадке в районе улицы Невельского во Владивостоке и погибли.

«Лицо из числа сотрудников коммерческой организации-субподрядчика нарушило правила техники безопасности… в результате чего произошел разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъемника, внутри которого находились двое рабочих», — отмечается в сообщении СУ СК по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что рабочие упали с высоты около 66 метров.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).