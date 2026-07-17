Мужчину осудили за нападение на сотрудника Росгвардии в Приморье

История произошла в мае 2026 года. Местный житель находился в подъезде жилого дома, где повстречал сотрудника Росгвардии. Силовик попросил мужчину предъявить документы, но в ответ он оказал сопротивление и нанес представителю власти сильные удары ногой и головой.