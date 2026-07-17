Мужчину осудили за нападение на сотрудника Росгвардии в Приморье

В Находке суд вынес приговор 37-ленему мужчине за нападение на сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии. Пьяный дебошир отказался показывать документы и избил стража порядка в подъезде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
История произошла в мае 2026 года. Местный житель находился в подъезде жилого дома, где повстречал сотрудника Росгвардии. Силовик попросил мужчину предъявить документы, но в ответ он оказал сопротивление и нанес представителю власти сильные удары ногой и головой.
«В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства дела, суд назначил наказание», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Находкинский городской суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.