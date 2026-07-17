В Хабаровском крае площадь лесных пожаров сократилась на 1210 гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за сутки сократилась на 1210 гектаров. Удалось потушить четыре термоточки, сообщает пресс-служба минлесхоза региона.
Всего в крае действует 16 лесных пожаров, из них один в зоне особо охраняемой природной территории, в заповеднике «Джугджурский».
«Все очаги находятся в Аяно-Майском районе», — уточнили в ведомстве.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2045 гектара.
Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 269 лесных пожаров на общей площади более чем в 188,7 тысячи гектара.