МВД возбудило пять уголовных дел за продажу персональных данных россиян

МВД возбудило пять уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.
— По указанным пяти уголовным делам, возбужденным по статье 272.1 УК РФ… продолжается сбор доказательств, — говорится в сообщении.
Речь идет о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные.
В современном мире развитых технологий у каждого человека есть свой уникальный цифровой профиль. Однако он формируется не только из той информации, которую мы сами про себя рассказываем в интернете, но и из наших повседневных действий и активности в сети. «Вечерняя Москва» разбиралась, как отслеживают людей в интернете, для чего это делается и можно ли избежать слежки.