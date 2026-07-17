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МВД возбудило пять уголовных дел за продажу персональных данных россиян

МВД возбудило пять уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

МВД возбудило пять уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

— По указанным пяти уголовным делам, возбужденным по статье 272.1 УК РФ… продолжается сбор доказательств, — говорится в сообщении.

Речь идет о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные.

В современном мире развитых технологий у каждого человека есть свой уникальный цифровой профиль. Однако он формируется не только из той информации, которую мы сами про себя рассказываем в интернете, но и из наших повседневных действий и активности в сети. «Вечерняя Москва» разбиралась, как отслеживают людей в интернете, для чего это делается и можно ли избежать слежки.