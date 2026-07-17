МВД возбудило пять уголовных дел за продажу персональных данных россиян

В современном мире развитых технологий у каждого человека есть свой уникальный цифровой профиль. Однако он формируется не только из той информации, которую мы сами про себя рассказываем в интернете, но и из наших повседневных действий и активности в сети. «Вечерняя Москва» разбиралась, как отслеживают людей в интернете, для чего это делается и можно ли избежать слежки.